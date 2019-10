Per Gletscher durch die Schweiz

Direkt unterhalb des höchsten Punktes im Burchwald steht der als Bernerstein bekannte Findling. Er ist der grösste erratische Block in einer Gruppe von Findlingen bei Attiswil, die ursprünglich aus den Walliser Alpen stammen. Der Regierungsrat hat ihn schon vor Jahrzehnten unter Naturschutz gestellt und in die Reihe der geschützten Naturdenkmäler aufgenommen. Aber wie genau ist er denn in die Gegend gelangt? Gebettet auf weichem Mischwaldboden und von einem dichten Nadel- und Laubdach geschützt, erwartet der uralte Block geduldig seine Besucher. Wir haben nach seiner Herkunft gefragt — ein Interview der etwas anderen Art.