Ohne Geige die erste Geige gespielt

Peter Heiniger legt Wert auf Beständiges. Als er am frühen Morgen zum Gespräch erscheint, kommt er mit dem Fahrrad. «Es ist seit 20 Jahren das gleiche», hält er fest. Damit hat ihm sein Lieblings-Sportgerät allerdings nicht einmal die Hälfte seines Schuldienstes in Huttwil auf dem Arbeitsweg gedient. Ganze 45 Jahre werden dabei zusammengekommen sein, wenn er mit den Sommerferien in den Ruhestand tritt.

Man könne sagen, dass ihm der Lehrerberuf in die Wiege gelegt worden ist, sagt Peter Heiniger. Denn sein Vater, seine Mutter und sein Grossvater waren bereits Pädagogen. «Sie haben mich allerdings nicht zu dieser Berufswahl gedrängt», hält er fest. Vielmehr seien es sehr gute Lehrer an der Oberstufe in Kirchberg gewesen, die ihm Vorbild geworden seien. «Wie sie wollte ich auch werden.»

Zu Beginn hartes Brot

Nach dem Lehrerseminar wählte ihn die Schulkommission von Huttwil als Lehrer für die Oberstufe in Nyffel. Der Einstieg sei hartes Brot gewesen, erinnert er sich. Die Klasse aus dem Aussenbezirk des Städtchens war mit 30 Schülerinnen und Schülern gross und nicht einfach zu führen. Bereits nach zehn Wochen stand beim jungen Lehrer die Rekrutenschule an. Es herrschte Lehrermangel, die Stellvertretung übernahmen zwei Seminaristen. «Es dauerte einige Zeit, bis ich die Klasse danach wieder im Griff hatte.» Nun erwies sich die Herkunft aus einer Lehrerfamilie doch noch als Glücksfall. «Mein Vater wurde mein Mentor, bei ihm konnte ich mir Rat und Unterstützung holen.»

Ab 1984 im Städtli

1984 holte ihn die Schulkommission ans Schulhaus Städtli, wo er neben der Oberstufe auch die Aufgabe des Oberlehrers übernahm. Dies sei kein Vergleich zur heutigen Aufgabe eines Schulleiters gewesen, hält er fest. Der Oberlehrer war der Kollege der Lehrerinnen und Lehrer, der dazu noch die administrativen Aufgaben übernahm. Der Wechsel setzte in den 1990er-Jahren ein, als der Kanton begann, geleitete Schulen einzuführen und Kompetenzen von den Schulkommissionen zu den Schulleitungen zu verschieben.

Peter Heiniger bildete sich berufsbegleitend an der Pädagogischen Hochschule in Bern weiter, um seinen Aufgaben auch im neuen Umfeld gerecht werden zu können. War es bei ihm noch die Schulkommission von Huttwil gewesen, die ihn anstellte, fällt diese Aufgabe heute ihm selber zu. Denn heute stellt die Schulleitung die Lehrkräfte an, ist für das Personal verantwortlich. Die Lehrkräfte zu beraten und zu führen, sei für ihn eine ebenso dankbare Aufgabe, wie Kinder und Jugendliche zu bilden und ins Leben zu begleiten, hält Peter Heiniger fest.

Die Perlensuche

Als Perlensuche umschreibt der BeraterJürg Frick in einem Heft zu den geleiteten Schulen im Kanton Bern die Aufgabe eines Schulleiters. Allerdings müsse man diesem unbedingt die Zeit dafür einräumen. In der Primarschule Huttwil sei die personelle Kontinuität in den letzten Jahren gross gewesen, sagt Peter Heiniger dazu. «Das hat mir die Perlensuche erleichtert.»

Peter Heinigers Lehrerlaufbahn mag nach sehr viel Beständigkeit aussehen. Trotzdem habe sie immer wieder neue Anforderungen an ihn gestellt. «Das beginnt bereits damit, dass kein Tag vorausplanbar ist.» Wer nur die Stelle wechsle, habe es trotzdem immer mit den gleichen pädagogischen Werkzeugen zu tun. Er hingegen sei in Huttwil immer wieder mit neuen Aufgabenstellungen konfrontiert gewesen.

Stufe gewechselt

Peter Heiniger verweist etwa an die steigenden Ansprüche, die eine immer heterogenere Gesellschaft an die Schule stelle, oder an seinen eigenen bewussten Wechsel am Städtlischulhaus von der Ober- an die Mittelstufe. «Einmal», ergänzt er, «musste ich mich sogar neu bewerben.» Das war, als die Leitung der Huttwiler Schulen zentralisiert wurde.

Beständigkeit, das hat für Peter Heiniger auch sein Zuhause. Er hat in Huttwil längst Wurzeln geschlagen, hat ein Haus gebaut und Kinder grossgezogen. Ums Haus wird er nun nach seiner Pensionierung mehr Zeit finden, seine für den handwerklichen Unterricht erworbenen Fähigkeiten einzusetzen.

Der Geigenlehrer

Vorerst kommt nun aber noch eine weitere Konstante in Peter Heinigers Leben zum Tragen: die Musik. Im Rahmen des Jahreskonzertes der Kadettenmusik treten auch die Klassen des Schulhauses Städtli auf. «Mein Onkel war Geigenlehrer», erzählt er. Also hatte er bereits in der zweiten Klasse neben der üblichen Blockflöte auch Geige zu lernen.

Er verhehlt nicht, dass das für beide Seiten mehr Qual als Genuss gewesen sei. «Die Freude kam erst auf, als ich noch in der Schule Kirchberg im Orchester spielen konnte.» Das Zusammenspiel in der Gruppe sei für ihn das Erlebnis, hält er fest. Plant die Primarschule ein Konzert, steht auch er immer noch auf der Bühne. Wobei er heute nicht die erste Geige spielt, sondern mit der Bassgitarre den Boden legt.

