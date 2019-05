Neuzuzüger kommen zu spät

Am Ende hatte der Gemeinderat für 2018 zu optimistisch budgetiert. «Wir gingen davon aus, dass die Neubaugebiete früher wirken», gibt Gemeindepräsident Markus Ott auf Anfrage zu. Doch das war nicht der Fall. Viele der Neuzuzüger im Gebiet der Kohlplatzstrasse in Richtung Obersteckholz sind erst in diesem Jahr in ihre Häuser und Wohnungen eingezogen. Deshalb liegen nun die Steuererträge von Lotzwil um über 345'000 Franken tiefer als erwartet.