Die evangelisch-reformierte Kirche Langenthal zählt 6132 Stimmberechtigte. Nur 30 von ihnen besuchten im Forum Geissberg die Kirchgemeindeversammlung. Vorerst gedachte die Versammlung des am 18. Mai in seinem 72. Lebensjahr unerwartet verstorbenen Vizepräsidenten Roland Knobel. Als Nachfolger fürs Ressort Finanzen stellt sich am 1. Juli an einer ausserordentlichen Versammlung UBS-Bankdirektor Daniel Rüegger (ehemals Gemeinderat EVP) zur Wahl.