Misstöne vor dem grossen Gelage

Die Meisterfeier des SC Langenthal, der Wakkerpreis, das Street-Festival, das fasnächtliche und cineastische Sommernachtsfescht. Dazu noch Hoffest oder Wuhrplatzfest: In Langenthal war diesen Frühling und Sommer praktisch nonstop etwas los. Von Freitag bis Sonntag folgt nun mit dem Streetfood-Festival der Ausklang der warmen Jahreszeit. Dieses hat allerdings mit dem heimischen Street-Festival nichts am Hut, denn das Streetfood-Festival ist ein kulinarischer Wanderzirkus, der in der ganzen Schweiz haltmacht.