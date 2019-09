Millionenneubau an der Wangenstrasse

Die neue Halle wird einmal nicht zu übersehen sein: 20 Meter breit und 50 Meter lang wird der zweigeschossige Erweiterungsbau an der Wangenstrasse in Herzogenbuchsee, mit dem die HSH Handling Systems AG ihre Produktionsfläche in einem Zug verdoppelt. Anfang September ist der Spatenstich zum 3-Millionen-Franken-Projekt erfolgt. Schon im Frühjahr 2020 soll der Neubau bezugsbereit sein.