«Meine grösste Herausforderung ist, den Einsatz nicht zu verpassen»

Als Laienschauspieler im «Linksmähder» aufzutreten, sei für ihn eine Herausforderung, sagt Benno Schadt. Er ist gelernter Forstwart mit Jahrgang 1971 und mittlerweile Logistiker und Sicherheitsveranwortlicher in einer grossen Firma im Oberaargau. Theater habe er nämlich bisher nicht gespielt. Nicht einmal an Auftritte in einem Schultheater kann er sich erinnern. Die Herausforderung nimmt er allerdings gerne an.