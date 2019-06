Mehr als nur ein Kiosk

Eigentlich habe sie schon per Ende letzten Jahres schliessen wollen, sagt Madeleine Nyffenegger. Aber mitten in der Hockeysaison den Laden dichtmachen, in dem Fans seit einer Ewigkeit Tickets und Proviant für die Eishockeymatchs kaufen? «Das macht man nicht», sagte sich die 78-Jährige. Also beschloss sie, noch ein weiteres halbes Jahr anzuhängen. Am Sonntag ist nun aber endgültig der letzte Arbeitstag des Schoren-Kiosks.

Zusammen mit ihrer Tochter Beatrice Marti sitzt Nyffenegger nachmittags auf Plastikstühlen neben dem Kiosk. Es ist heiss, einer der wärmsten Tage des Jahres, und dementsprechend ruhig. Das Häuslein sei gut isoliert, sagt die Mutter mit einem Augenzwinkern: «Die Wärme bleibt schön drin.»

Praktisch jeder, der vorbeikommt, grüsst. Manche halten an, unterhalten sich kurz, wünschen alles Gute für die Zukunft. Das grosse Echo auf die Schliessung sei rührend, sagt die Tochter: «Aber es macht es nicht einfacher.» Das Ende des Kiosks geht den beiden Frauen offenbar nah. Aber: «Ich glaube, es reicht nun», sagt Nyffenegger.

Das 3-Generationen-Frauen-Werk

Ziemlich genau vor 55 Jahren entstand der Kiosk. Im Herbst 1964 eröffnete ihr Schwager das Geschäft für die Schwiegermutter, damit diese ihre Rente etwas aufbessern konnte. Nyffenegger habe ihr lange ausgeholfen, bis sie 1989 den Laden übernahm.

Automatisch übernahm sie von ihr auch die enge Beziehung zum SC Langenthal. Der Ticketverkauf sei eine Ehrensache, einen Gewinn machten sie damit nie. Aber die Wertschätzung von Club und Fans sei Genugtuung genug, meinen die beiden Frauen.

Der persönliche Kontakt ist authentisch und speist sich aus gegenseitigem Vertrauen.



Überhaupt: Der Austausch mit dem Quartier und den Menschen sei eng, dank dem Kiosk seien viele Kontakte und Freundschaften entstanden, so Marti. Aber das ist wohl noch reichlich untertrieben: Das hier ist keine blosse Verkaufsstelle, sondern auch Treffpunkt und Plauderecke für das Quartier.

Nervosität vor dem Spiel

Der persönliche Kontakt, das wird beim Umgang mit den Kunden an diesem warmen Nachmittag klar, ist authentisch und speist sich aus gegenseitigem Vertrauen. Der Schoren wird künftig um eine Institution ärmer sein.

Negatives gebe es erstaunlich wenig zu berichten. «Hier lief eher wenig Action», sagt Marti lachend. In der ganzen Zeit sei ein einziger Einbruch verzeichnet worden – von jemandem aus der Region, wie sie vermutet, da auch die Abfallmarken gestohlen wurden.

Eher für Nervosität sorgten die Besuche vom EHC Olten und von dessen Fans. «Da musste man aufmerksam sein», sagt Nyffenegger, damit nichts gestohlen wurde oder kaputtging. Manchmal habe man den Kiosk vorsorglich geschlossen.

Arbeit zum Plausch

Angesprochen auf die Wirtschaftlichkeit des Kiosks macht sie ohne Umschweife klar: «Was wir hier machen, ist nur Plausch.» Gewinn habe das Geschäft schon lange keinen mehr abgeworfen, da es auf dem Grundstück der Familie steht, habe man aber tiefe Fixkosten. Das Konsumverhalten habe sich eben verändert: Die Leute rauchen weniger, essen weniger Süssigkeiten, kaufen weniger Zeitschriften ein – oder machen das eher im Supermarkt als im Quartierkiosk. Der Buchhalter habe sprichwörtlich aufgeatmet, als sie das endgültige Aus mitteilte, sagt Nyffenegger belustigt.

«Ich gehe nun mit der Zeit und höre auf.»Madeleine Nyffenegger

Ein ganz klein wenig wird vom Schoren-Kiosk aber doch noch übrig bleiben. Beatrice Marti wird ein Nähstübli darin einrichten. Sie stellt Quilts her, Steppdecken aus zusammengefügten Stoffen, die man da beziehen kann. «Und für Besucher wird es wohl noch einen Kaffee geben», sagt sie lachend.

Die Mutter hingegen freut sich, nicht mehr auf die Uhr schauen zu müssen, wie sie sagt. Wehmütig sei sie, das schon. Aber nicht traurig über das Ende. Man müsse eben mit der Zeit gehen, so Nyffenegger: «Deshalb gehe ich nun mit der Zeit und höre auf.»

Weitere Beiträge aus der Region Oberaargau

(Langenthaler Tagblatt)