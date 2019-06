Lohnt es sich, weiterzubauen?

Auch Menschen mit einer Beeinträchtigung sollen die Eisenbahn ohne fremde Hilfe benützen können: Mit dieser Forderung sehen sich die Bahnverantwortlichen derzeit konfrontiert. Was das bedeutet, kann zwischen Langenthal und Huttwil gegenwärtig in Lotzwil, Kleindietwil und Rohrbach beobachtet werden: Dort bauen die BLS die Bahnhöfe um, damit sie dem Behindertengleichstellungsgesetz genügen. In Kleindietwil kann man das Ergebnis bereits unter die Lupe nehmen. Bis es auch in den beiden anderen Dörfern so weit ist, muss in den Herbstferien noch einmal die Strecke zwischen Huttwil und Langenthal total gesperrt werden.