Kita-Ende: Jetzt äussern sich die Beteiligten

Die Emotionen vieler Langenthaler Eltern kochen beim Thema Kita zurzeit hoch: Es prasselt Vorwürfe an Kanton und Leitung der Kita Füchsli & Strolchli an der Farbgasse. Unbezahlte Löhne, dreckige Räume, interne Streitereien, all das soll zur plötzlichen Schliessung geführt haben. Von Betroffenen hört man verschiedenste Versionen der Geschehnisse. Doch was ist tatsächlich passiert? Aus Gesprächen, E-Mails und Briefen, die der Redaktion vorliegen, lässt sich der folgende Ablauf der Ereignisse rekonstruieren: