Keine Ortsplanung, keine Revision

Es hat etwas Gebetsmühlenhaftes: Landauf, landab revidieren die Gemeinden derzeit ihre Ortsplanung, weil sie gemäss Bundesvorgaben ihre Gewässerräume ausscheiden müssen. Kein Wunder deshalb, meldete sich an der Gemeindeversammlung in Oeschenbach ein Landwirt zu Wort und fragte, wann der Gemeinderat sich dort an diese Aufgabe machen wolle.