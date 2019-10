Keine einheimische Käser am Käsemarkt

Am Wochenende treffen sich zum 15. Mal die Käseliebhaber in Huttwil. Dutzende Sorten können am Käsemarkt probiert und natürlich auch gekauft werden – allerdings kein Käse aus Huttwil selbst. Zwar hat es Produzenten aus der Region, die sich am Markt präsentieren, aber keine aus dem Städtli.