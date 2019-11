Jetzt steht die erste Etappe zur Debatte

Die Aarwangenstrasse zwischen Wynau und Aarwangen ist in einem schlechten Zustand. Sie weist Belagsschäden, Spurrinnen und Unebenheiten auf. Zudem sei die Entwässerung mangelhaft, heisst es in der Abstimmungsbotschaft. Deshalb soll sie in drei Etappen saniert werden. Am Sonntag stimmen die Wynauer über einen Kredit von 1,2 Millionen Franken für den Abschnitt Oberwynau ab. Die Gesamtausgaben für die drei Teilstücke werden auf 3 Millionen Franken beziffert.