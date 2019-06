Jetzt sollen sogar die Steuern runter

Budgetiert war ja eigentlich ein Defizit. Doch weil Bleienbach bei den juristischen Personen massiv mehr Steuern einnahm, war es im steuerfinanzierten Haushalt am Ende anstatt ein Minus von 240'000 Franken ein Plus von 966'000 Franken. Eine Budgetierung sei jeweils schwierig, weil man sich auf Vorjahreszahlen und provisorische Steuerveranlagungen abstützen müsse, heisst es seitens des Gemeinderats. Manchmal würden so auch Steuernachzahlungen fällig.