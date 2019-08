In der Marktgasse hoch durch die Luft

Spitzenleichtathletik mitten in der Stadt: Das gibt es jeweils Ende August in Langenthal. Am Freitagabend fand wieder der Event City-Athletics statt. Stabhochspringerinnen und -springer aus sieben Nationen traten in der Marktgasse gegeneinander an.

Das Spektakel in der Marktgasse zieht jeweils zahlreiche Schaulustige an. So war es auch dieses Mal – im Gegensatz zum vergangenen Jahr bei äusserst angenehmen Bedingungen.

Viele Zuschauer kamen bestimmt auch wegen dem anschliessenden Showblock, der von Fernsehmann Jann Billeter moderiert wurde. Der diesjährige Block stand unter der Motto «erfolgreiche Berner Sportklubs und die damit verbundene Nachwuchsförderung». Zu sehen gab es gleich vier Meisterpokale und Akteure der jeweiligen Klubs: SC Bern, SC Langenthal, YB und SV Wiler-Ersigen.