In der Kirche ist es noch zu gefährlich

Von aussen ist der Schaden an der reformierten Kirche in Herzogenbuchsee gut erkennbar: Nach dem Feuer am Dienstagmorgen, das am Abend erneut ausgebrochen war, sind nicht nur am Turm, sondern auch am Kirchenschiff deutliche Spuren zu erkennen. Dieses wurde von herunterstürzenden Teilen der Turmspitze getroffen.