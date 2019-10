Ihre Reise ist kürzer geworden

Nicht alle Vögel nehmen ihre Winterreise in den gegenwärtigen Herbsttagen in Angriff. So packt den Storch die Reiselust jeweils schon im Spätsommer. Die beiden Jungtiere, die heuer im Langenthaler Dennli herangewachsen sind, seien bereits im August südwärts gezogen, sagt der Langenthaler Ornithologe Hanspeter Bühler. Rund einen Monat später, an den Kadettentagen sei es gewesen, da habe er auch die Storcheneltern zum letzten Mal gesehen.