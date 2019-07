«Ich werde wohl nicht der Arno del Curto von Langenthal»

Normalerweise wäre er jetzt im Fitnessraum, um bis ans Limit zu schuften. Oder auf dem Golfplatz, um entweder gegen Freunde oder alleine gegen den Platzrekord anzutreten. Hauptsache, Jeff Campbell kann sich irgendwie mit irgendwem oder irgendetwas messen. Doch dieser Sommer ist anders: Der 38-Jährige sitzt in einem kleinen Zimmer im ersten Stock seines Hauses in Thunstetten und brütet über Spielerdaten und Statistiken. Büroarbeiten, viele Stunden pro Woche, stehen für Campbell auf dem Programm – so oft hat der Kanadier seit seiner Schulzeit nicht mehr am Schreibtisch gesessen.