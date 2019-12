Hobbyfotograf ging mit dem Buben zu weit

Mit der Fotosession war der Teenager einverstanden. Er hatte auch nichts dagegen, dass ihn der Mann mit der Kamera in einem Wald bei der Ruine Balm bei Günsberg zwischen zwei Bäumen festband. Was dann passierte, ging jedoch weit über das hinaus, was sich der 15-Jährige vorgestellt hatte – und er tolerieren wollte und konnte: Erst befestigte der Amateurfotograf Metallklammern an den Brustwarzen des Jungen. Dann peitschte er ihn mit einem Hanfseil aus.