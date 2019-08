Guter Start für die neue Tagesstätte

Der Unmut bei den Eltern war gross: Nach der Schliessung der Langenthaler Kita Füchsli & Strolchli Ende Juni standen plötzlich rund 50 Kinder ohne Betreuungsplatz da. Doch auch eine Lösung war schnell zur Hand: Die Oberlimatte AG, die bereits in Langenthal eine Tagesstätte betreibt, kündigte an, in Bützberg ab Mitte Juli eine Alternative für die Betroffenen anzubieten (wir berichteten).