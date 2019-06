Er sei schon froh, dass er an seiner ersten Gemeindeversammlung als neuer Gemeindepräsident mit einem so gewichtigen Vorhaben nicht gleich Schiffbruch erlitten habe, meinte Sandro Moret zum Schluss. Die Erleichterung war ihm deutlich anzusehen. Genau wie auch allen anderen Befürwortern der Gesamtmelioration Bleienbach-Thörigen-Bettenhausen am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle in Thörigen.