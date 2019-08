Frontalkollision mit einem Lastwagen

Die Meldung zu einem Unfall auf der Bernstrasse in Seeberg ging bei der Kantonspolizei am Mittwochmorgen kurz nach 08.20 Uhr ein: Ein Auto war von Seeberg her in Richtung Herzogenbuchsee unterwegs, als es kurz nach dem Ortsausgang Seeberg aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen samt Anhänger.