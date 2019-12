Feuer entstand aus Fahrlässigkeit

Am Mittwoch, 24. Oktober 2019, wurde der Dachstock eines Einfamilienhauses am Birkenweg in Attiswil durch einen Brand stark beschädigt (lesen Sie hier, was geschah.)

Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Demnach dürfte das Feuer auf eine Fahrlässigkeit zurückzuführen sein. Der unsachgemässe Umgang mit einem extrem entzündbaren Gasgemisch hat zu einer Verpuffung geführt, wobei es in der Folge zum Brand kam.