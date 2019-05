Es wurden weitere Waffen sichergestellt

Der Senior, der am Samstagmittag seine Frau mit einer Schusswaffe verletzt hatte, besass nicht nur die Tatwaffe. Die Polizei stellte am Montag in der Liegenschaft an der Buchser Grabenstrasse weitere Waffen sicher, wie Mediensprecherin Ramona Mock auf Nachfrage erklärte. Der Schütze ist inzwischen in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht erfolgreich Untersuchungshaft beantragt. Zum Gesundheitszustand der Ehefrau konnte die Polizei keine aktuellen Angaben machen.