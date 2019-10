Es wird keinen Urnengang geben

Auf den 24. November waren in Schwarzhäusern Gesamterneuerungswahlen für die Exekutive angesetzt worden. Nach Ablauf der Frist für die Wahlvorschläge ist nun aber klar: Der Urnengang entfällt. Wie Gemeindeschreiber Markus Schaad erklärt, wurde der Verwaltung eine Liste mit fünf Kandidierenden eingereicht. Da es nicht mehr Kandidaten als Sitze gibt, werden die fünf Personen an der nächsten Gemeinderatssitzung still gewählt.