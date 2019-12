«Es ist keine Belastung, ich gehe immer wieder gerne hin»

Wenn in Madiswil der «Linksmähder» aufgeführt wird, dann ist für Janina Fiechter-Aebi wieder einmal das Schauspielern an der Reihe. Ihre Interessen sind vielfältig. Sie schlüpft nicht nur gern in andere Rollen, sie turnt und singt auch gerne. Die Oberstufenlehrerin mit Jahrgang 1992 präsidiert zum Beispiel den Damenturnverein, einen der vier Trägervereine der Madiswiler Spielgemeinde. Dem Singen frönt sie nicht in einem fixen Verein, sondern schliesst sich jeweils grösseren Chorprojekten an.