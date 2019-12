Er will Teil einer grossen Tradition werden

Ruft man Roger König an, knackt und rauscht es unter Umständen am Telefon. Der 17-Jährige lernt Zimmermann und arbeitet bei Wind und Regen im Freien. In der Freizeit spielt er Korbball und Gitarre. Mit Kollegen im Team des Turnvereins sei denn auch die Idee entstanden, sich für den Linksmähder anzumelden, sagt er. Die Turner sind einer der vier Vereine, die jeweils alle zehn Jahre die Spielgemeinde Madiswil wieder einsetzen, um gemeinsam die Aufführungen der lokalen Sage an die Hand zu nehmen.