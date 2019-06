Er kam mit Hammer und Feder zurecht

«Wenn der Hammer ruht», hiess eines der Bücher von Jakob Käser aus Madiswil. Im Gegensatz zu anderswo ruht im Linksmähderdorf der Hammer in der Dorfschmiede nicht für immer. Er wird heute von Maja Zbinden geschwungen, deren Spezialität Schmuck aus sogenanntem Damaszenerstahl ist. Das Verse schmieden hingegen überlässt sie anderen. An dieses Erbe Jakob Käsers erinnert die nach ihm genannte Stube im Chilespycher. Der Ortsverein richtete sie mit den in der Wohnung über der Werkstatt verbliebenen Möbeln ein, als die Familie der jungen Schmiedin dort einzog.