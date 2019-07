Endlich gibt es wieder eine grosse Fete 

In Niederönz brauche es wieder einmal ein grosses Dorffest. Diese Überlegung sei schon länger im Raum gestanden, erzählt OK-Mitglied Marc Guggenbühler. Schliesslich sei der letzte grössere Event im Dorf vermutlich die Einweihung des Gemeindehauses in den 1980er-Jahren gewesen. Einfach so ein Dorffest organisieren, das wollten die Organisatoren dann aber doch nicht. Ein Jubiläum sollte es sein.