Einfamilienhaus hat gebrannt

Am Donnerstagabend kurz nach 17 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass am Birkenweg in Attiswil ein Einfamilienhaus brenne. Beim Eintreffen der umgehend ausgerückten Einsatzkräfte stand der Dachstock des Gebäudes bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei mitteilt.