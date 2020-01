Eine Theater-Hochburg bestätigt sich fulminant

Bewusst in jüngere Hände übergeben

Auf der Galerie ist diesmal Hans Aebi im Einsatz. Er betreut dort die Sponsoren. Vor 10, 20 und 30 Jahren war er OK-Präsident. Jetzt habe er die Verantwortung bewusst in jüngere Hände übergeben, sagt er: «Nur so geht die Tradition weiter.» Erfreut stellt er fest, dass dies auch bei den Schauspielern gelungen ist. Viele Junge aus den Trägervereinen haben am Casting teilgenommen und liessen sich danach von Renato Cavoli «zu Schauspielern formen». In diesen Worten hatte es Hans Aebis Nachfolgerin, Christine Brügger, bei ihrer Begrüssung formuliert. Nun ergänzt die neue Generation die Routiniers und steht ihnen in nichts nach.

Für das verjüngte Ensemble wie auch für das Regieteam gibt es vom Publikum am Schluss eine stehende Ovation. Für sie geht es nun weiter mit insgesamt zwanzig Aufführungen bis Anfang März. Einzelne Vorstellungen sind zwar bereits ausverkauft, doch besonders an den bereits anberaumten vier Zusatzvorstellungen Ende Februar/Anfang März findet durchaus noch Plätze, wer sich die 2020er-Aufführung des Madiswiler Linksmähder-Theaters nicht entgehen lassen will.

Weitere Beiträge aus der Region Oberaargau