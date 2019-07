Eine Beiz, aus der Not geboren

Ein Ausflug in den Jura lässt sich gut mit dem Besuch einer Bergwirtschaft kombinieren: eine Pause einlegen, etwas trinken und essen, die Aussicht geniessen. Wer jedoch in einer der Berggemeinden am Jura-Südhang lebt, und damit nicht gerade entlang der Wanderrouten, hat ein deutlich kleineres gastronomisches Angebot. Farnern hat mit dem Restaurant Jura immerhin noch eine herkömmliche Beiz, in Wolfisberg gibt es den Alpenblick.