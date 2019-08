Ein Wupf der kleinen und grossen Entdeckungen

Ein von der Schönheit des Festivals sichtlich angetaner Florian Kreier, der mit seinen Angela Aux und ebenso sanften wie tiefsinnigen Liedern schon schier Glückseligkeit in den Nachthimmel verströmt. Oder ein Louis Jucker, eigentlich Architekt, aber eben auch Musiker und Erbauer seiner eigenen Instrumente, der in der intimen Atmosphäre des Pétanqueplatzes auch weit nach Mitternacht noch zahlreiche Musikhungrige in seinen Bann zieht: Bei seiner mittlerweile bereits 36. Auflage wusste das Wuhrplatzfest am Wochenende mit so mancher Perle aufzuwarten.