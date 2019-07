Ein neuer Ort des Glaubens für Migranten

Im Forum Geissberg wird derzeit Tigrinisch gesprochen – zumindest an sechs Samstagen. Tigrinisch ist die Amtssprache in Eritrea, und für Eritreer hat die reformierte Kirchgemeinde Langenthal ein neues Pilotprojekt gestartet: die Migrationskirche. Geplant sind bis Januar sechs Gottesdienste mit Unterricht.

Dass das Forum seine Türen öffnet, hat kürzlich der Kirchgemeinderat beschlossen. Man wolle Gastgeber sein für christliche Religionsgemeinschaften aus Migrationskreisen. «Es handelt sich dabei um eine Willkommenskultur», sagt Kirchgemeinderat Richard Bobst an einer Medieninformation. Missionieren wollen sie nicht. «Unser Beitrag an die Integration dieser Menschen ist zwar bescheiden, aber dennoch wichtig.»

Migrationskirchen gibt es im Kanton Bern bereits, etwa in Köniz. Im Oberaargau allerdings ist das Angebot neu. Mit der Kirche Spiegel habe man sich deshalb vor dem Entscheid ausgetauscht, sagt Corinne Zurbriggen, die seit diesem Jahr im Langenthaler Kirchgemeinderat sitzt. «Das war hilfreich.» Denn Zurbriggen und Bobst wussten beide nicht, worauf sie sich da einlassen würden. Sie hätten es wohl eher etwas lockerer genommen, um den Eritreern das Forum Geissberg zur Verfügung zu stellen.

Mögliche Magnetwirkung

«Doch nun haben wir verbindliche und schriftliche Abmachungen gemacht und begleiten die Anlässe auch», sagt Bobst. In Eritrea herrsche eine andere Kultur vor, zudem wechselten die Ansprechpersonen für den Kirchgemeinderat ständig. Was er mit Sicherheit weiss: Die Migranten suchen schon länger einen Rückzugsort, um ihren Glauben und ihre Kultur zu praktizieren. Sie kamen deshalb bereits letztes Jahr auf Sozialdiakon Uwe Weinhold zu und baten nach geeigneten Räumen in Langenthal. «Sie waren ungeduldig und haben einige Forderungen gestellt», erinnert sich Zurbriggen.

Am liebsten würden die Eritreer gleich jeden Samstag im Forum einkehren, doch vorerst sind noch fünf Anlässe geplant – einer fand bereits Ende Juni statt. Danach will der Kirchgemeinderat das Pilotprojekt evaluieren und entscheiden, ob die Migrationskirche längerfristig bleibt. Blauäugig sei man nicht, sagt Bobst. «Uns ist bewusst, welche Auswirkungen das haben könnte.» Langenthal ist als Zentrum gut erreichbar, und viele Migranten sind heute bestens vernetzt. Das könnte eine Magnetwirkung haben. «Deshalb starten wir lieber vorsichtig», so der Kirchgemeinderat weiter.

Von den 3814 Ausländern, die Stand letzter Monat in Langenthal lebten, stammen 117 aus Eritrea. Das Land im Osten Afrikas steht damit an elfter Stelle. Für die neue Migrationskirche dürften aber wohl auch eritreisch-orthodoxe Christen von anderswo anreisen.

Von anderen Kulturen lernen

Diesen Frühling führte die Kirche drei gemeinsame Anlässe durch, wo Einheimische die für sie fremde Kultur besser kennen lernen konnten. «Wenn Eritreer einen Gottesdienst organisieren, dann ist das immer ein Riesenfest – davon könnten wir eigentlich lernen», sagt Bobst und lächelt. Die Kirchgemeinde sei an einem Anlass im März mit über 100 Personen aber an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen. Deshalb sind für das Pilotprojekt auch diverse Punkte schriftlich geregelt, etwa die Dauer, das anschliessende Putzen oder die Mietkosten. Pro Gottesdienst stehen die Räume des Forums für den eher symbolischen Betrag von 75 Franken bereit.

Halten sich die Eritreer an die Regeln und tauschen sich auch immer mal wieder mit der lokalen Bevölkerung aus, kann sich der Kirchgemeinderat gut vorstellen, mit dem Projekt fortzufahren. Vorerst im Forum oder im Zwinglihaus. Die Kirche selber ist derzeit ohnehin geschlossen. Die grossen Sanierungsarbeiten im Rahmen von 3,5 Millionen Franken sollen leicht verspätet im Herbst beginnen.

