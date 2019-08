Ein Leseprojekt führt Generationen zusammen

Alice Pohl Lienhard und Anisa laufen die Bücherregale in der Bibliothek Herzogenbuchsee ab. Die beiden halten Ausschau nach einem Buch, das ihnen gefallen könnte. In der Gymnastikabteilung wird die Fünftklässlerin fündig: Ein Werk übers Ballett soll es sein. «Kennst du denn jemanden, der ins Ballett geht?», will Alice Pohl von dem Mädchen wissen. Dieses nickt eifrig: Eine Mitschülerin von ihr tanze schon seit vier Jahren Ballett und dürfe auch schon auf den Zehenspitzen stehen.