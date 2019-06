Ein grosses Mehr für die Unterführung

Sie war das mit am meisten Spannung erwartete Geschäft an der Gemeindeversammlung in Herzogenbuchsee: die Personenunterführung beim Bahnhof. Um diese ausbauen zu können, musste ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 9,29 Millionen Franken genehmigt werden. Nach einer längeren Präsentation durch Gemeinderat Hans Moser (BDP) war das Wort für die 133 anwesenden Stimmberechtigten frei: Mehrere von ihnen meldeten sich positiv wie negativ zu dem Projekt zu Wort.