Ein Blick in die Vergangenheit

Die Burgruine Grünenberg in Melchnau ist, trotz ihrer Relevanz für die regionale Geschichte, heute wenig bekannt. Dabei ist die von dem gleichnamigen Adelsgeschlecht gegründete Burg nicht die einzige, die auf dem Schlossberg ihre Spuren hinterlassen hat. Die Überreste von drei ehemaligen Festungen zieren den sich hinter der Dorfkirche aufbäumenden Schlossberg. Grundmauern sowie in den Sandstein gehauene Strukturen der Burg Langenstein und der Schnabelburg lassen sich neben der Ruine Grünenberg in dem verwunschen anmutenden Wald auf dem kleinen Berg entdecken.