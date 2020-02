Volg-Filiale überfallen - drei Personen verhaftet

Die Meldung zum Raub auf die Volg-Filiale in Oberbipp ging bei der Kantonspolizei Bern am Dienstag kurz nach 15.45 Uhr ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen bedrohte ein maskierter Mann eine Angestellte und forderte Bargeld. Nachdem er die Beute erhalten hatte, verliess er das Geschäft in unbekannte Richtung.