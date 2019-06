Dornen, die nicht stechen

Adolf Hitler steht auf dem Balkon, darunter der Chor. Gekicher und betretene Nervosität, die Stimmen hallen noch nicht so durch die Arena, wie es Andreas Meier gerne hätte: «Etwas lauter bitte!» Wir sind bei den Proben zum Freilichtspiel «Die Weisse Rose sind wir», einem Gemeinschaftsprojekt der Fachmittelschule, der Theatergruppe des Gymnasiums und des Tambourenvereins Langenthal. Meier, der die Theatergruppe leitet, schickt die Schüler nochmals an den Startpunkt, denn der Chor bleibt im Stück in ständiger Bewegung.