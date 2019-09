Dieser Niklaus Leuenberger lebt gefährlich

Der Niklaus Leuenberger, der 2020 in Huttwil die Besucher des Freilichttheaters «Burechrieg» in seinen Bann ziehen soll, lebt gefährlich. Er wohnt mit seiner Familie direkt neben dem Berner Bahnhof, im Burgerspital. Das ehemalige Altersheim haben die Berner Burger vor einem paar Jahren zu einem Generationenhaus umgebaut. Von ihnen hat der Schauspieler Dominik Gysin mit seiner Familie eine Wohnung gemietet. Von den Nachkommen jener Berner Patrizier also, die dem Vorbild für seine Rolle 1653 den Kopf abschlugen, nachdem er sich im Bauernkrieg an die Spitze der Aufständischen hatte setzen lassen.