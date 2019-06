Dieser Beitrag ist willkommen

Keine spektakulären Wellen warf die Gemeindeversammlung in Walterswil. Traktandiert waren auch einzig die Rechnung und zwei reglementarische Korrekturen, die der Regierungsstatthalter bei einem Kontrollbesuch veranlasst hatte. Die Rechnung schliesst im Allgemeinen Haushalt mit einem Defizit von rund 41’000 Franken ab. Dank einer Einmalvergütung von einem Drittel der Erstellungskosten für die Fotovoltaikanlage auf dem Mehrzweckgebäude resultiert in den Spezialfinanzierung ein Plus von 26’000 Franken, womit das Minus im Gesamthaushalt noch 15’000 Franken beträgt. Budgetiert war ein Defizit von 58’000 Franken.