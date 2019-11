Die Wertschätzung steht an erster Stelle

Ein Labyrinth aus Gewächshäusern befindet sich an der Untergasse in Thunstetten. Seite an Seite stehen die milchig-weissen Hallen auf einer Fläche von über 10’000 Quadratmeter.

Die Geschäftsführer, Daniel und Nana Häusermann, wissen natürlich genau, welche Pflanzen sich hinter den Schiebetüren verbergen. Nur einmal ruft er überrascht und mit Stolz in der Stimme aus: «Hier haben sie auch schon geräumt!» Es ist Übergangszeit in der Blumenhalle Häusermann. Die letzten Herbstpflanzen werden verkauft, die Weihnachtssterne stehen bereit, und schon werden Jungpflanzen für den Frühling gesetzt.