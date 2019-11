Die «Super Connie» fasziniert ihn

Es war 2004, auf einem Flugplatz in Camarillo, Kalifornien, als Markus Jegerlehner die «Super Connie» zum ersten Mal sah. Der Langenthaler Fotograf und Flugbegleiter nutzte einen zweitägigen Aufenthalt in Los Angeles, um sich die Super Constellation, ein Flugzeug aus den 1950er-Jahren, aus der Nähe anzusehen – und um sie ein letztes Mal auf Heimatboden zu fotografieren. Kurz danach wurde sie in die Schweiz überführt, wo sie bis zu diesem Jahr als «Star of Switzerland» von der Super Constellation Flyers Association betrieben wurde. In den darauf folgenden zehn Jahren hat Jegerlehner die Maschine begleitet. Sowohl als Fotograf wie auch als Flugbegleiter.