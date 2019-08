Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe

Sieben Schüsse feuerte ein Türke in den Mittagsstunden des 29. September vergangenen Jahres vor dem Restaurant Rendez-vous in Wangen an der Aare ab. Zwei Geschosse jagte er neben den Füssen der Kellnerin in den Boden. Fünf Patronen sausten durch geöffnete Fenster ins Innere des Lokals oder bohrten sich in die Fassade. Ein Querschläger beschädigte einen Stuhl in einer benachbarten Gartenbeiz. Durch Splitter wurden zwei Personen leicht verletzt.