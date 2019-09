Die Preise wandern ins Theater

Gleich zweimal würdigt die Stadt Langenthal in diesem Jahr das kulturelle Schaffen im Bereich Theater: Strohmann-Kauz, das Theaterkabarett mit Rhaban Straumann und Matthias Kunz, erhält den Kulturpreis 2019 in der Höhe von 10'000 Franken. Und die Theatergruppe Shnawaria wird mit dem Anerkennungspreis in der Höhe von 5'000 Franken ausgezeichnet.