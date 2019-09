Die Leiden und Freuden der Könige

Die letzte Abendmusik dieses Sommers in der Kirche Lotzwil versetzte die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer in eine Welt wundersamer Spannungsverhältnisse: Da gab es nicht nur das prächtige Cembalo der in Roggwil als Organistin und hier als Cembalistin wirkenden Christine Schneeberger zu bestaunen – optisch wie vor allem akustisch. Ihr Ehemann Dominik Sackmann liess ebenso das Orgelspiel zum gleichwertigen instrumentalen Erlebnis werden. Zugrunde lagen diesem Erleben Geschichten, die Johann Sebastian Bach sowie dessen Vorgänger als Thomaskantor in Leipzig, Johann Kuhnau, einst zu Musik hatten werden lassen.