Die junge Exekutive will Holztische

Es ist noch nicht einmal neun Uhr morgens, und bereits sind in in Wangen an der Aare 49 Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse auf den Strassen unterwegs. Ihr Ziel ist das Feuerwehrmagazin. Aber nicht, um den Tag der offenen Tore zu besuchen, den die Feuerwehr an diesem Wochenende durchführt, sondern, um an einer Jugend-Gemeindeversammlung teilzunehmen.