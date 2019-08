Die Drumsticks und das Leben in die Hand genommen

Herr Habegger: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Jugend in Herzogenbuchsee? Heinz Habegger: Wir wohnten an der Bernstrasse 18. Als Teenager habe ich mit Hannes «Johnny» Hug halb Buchsi unsicher gemacht. Er ist ein echtes Schlitzohr. Cool war, dass ich auf dem Schlagzeug seines älteren Bruders Andi Hug spielen konnte. Er ist heute bekanntlich Musiker und Drummer bei Patent Ochsner.