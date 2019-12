Die Autofahrer müssen sich an eine Schikane gewöhnen

Fritz König, Architekt HTL aus Münsingen, war kürzlich in seinem Heimatdorf Madiswil. Was er dort auf dem Laubenplatz antraf, war für ihn unverständlich: Über die Einfahrt der Oberdorfstrasse in den Platz führt ein durchgehendes Trottoir, leicht erhöht gegenüber der Fahrbahn und mit gelben Figuren bemalt. Er könne sich eine kleine Insel mitten in der Zufahrt vorstellen, aber nicht diese Schikane, schrieb er der «Berner Zeitung». Die durchgehende Erhöhung sei ein grober Planungsfehler und müsse korrigiert werden.