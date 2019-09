Der «Vorort» von Buchsi haut auf die Pauke

Rund 20 Helferinnen und Helfer packen derzeit auf dem Schulhausareal in Niederönz mit an. Die Aufbauarbeiten für das Dorffest am Wochenende laufen seit Mitte Woche auf Hochtouren. Bis zum Freitag, wenn es um 16 Uhr mit dem Fürobebier losgeht, muss alles bereitstehen. Bereits am Mittwochabend wurde das 500 Personen fassende Festzelt aufgestellt. «Wir haben lieber ein volles Zelt für 500 Leute als ein halb leeres Zelt für 1000», sagt Marc Guggenbühler vom Organisationskomitee.